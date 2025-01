A criptomoeda de Trump continua a aumentar em preço e volume de negócios

O volume de negociação de memecoin Trump ultrapassou US$ 11 bilhões em 24 horas, relata exchange

O volume de negociação da criptomoeda de Trump, que ele lançou na noite de 19 de janeiro, ultrapassou US$ 11 bilhões em um dia, de acordo com dados da exchange. Isto é relatado por TASS.

Também é relatado que a capitalização do memcoin $TRUMP agora excede US$ 6 bilhões, e o preço da “moeda” em si atingiu US$ 30 por unidade.

De acordo com relatos da mídia, Trump planeja tornar o desenvolvimento da criptomoeda uma prioridade nacional dos EUA.

