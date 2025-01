A “crise de última hora” nas negociações com o Hamas continua?

No final do sábado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um anúncio importante sobre as negociações em andamento com o Hamas. Ele declarou:

“Não avançaremos com a implementação dos acordos alcançados até que seja fornecida uma lista de reféns que serão libertados. Israel não tolerará violações do acordo. “Toda a responsabilidade cabe exclusivamente ao Hamas.”

Esta declaração surge num momento crítico do conflito Israel-Hamas e das negociações de paz em curso. Para compreender todas as implicações, precisamos olhar para o contexto em torno disso.

Estado atual das negociações

Acordo de cessar-fogo: Foi alcançado um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que entrará em vigor no domingo, 19 de janeiro de 2025.

Este acordo foi alcançado após mais de 460 dias de conflito, constituindo um marco importante nos esforços de paz em curso.

Plano de libertação de reféns: O acordo prevê uma abordagem faseada para a libertação de reféns e prisioneiros palestinianos. O Hamas concordou em libertar 33 reféns israelenses nas próximas seis semanas, enquanto Israel libertará cerca de 1.900 prisioneiros palestinos.

A troca faz parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo, que deve durar 42 dias.

Mediação internacional: As negociações que conduziram a este acordo envolveram vários mediadores internacionais, incluindo o Qatar e os Estados Unidos, destacando a complexidade dos esforços diplomáticos necessários para chegar lá.

.