A crise energética da região da Moldávia piora com a interrupção do abastecimento de água

“As pessoas não têm eletricidade durante horas, não têm aquecimento, não têm acesso a gás e a partir de hoje até têm interrupções no abastecimento de água”, disse Recean aos jornalistas na segunda-feira. “Algumas pessoas estão congelando, outras estão lutando com suas necessidades básicas”.

A região de cerca de 350 mil habitantes, localizada na margem esquerda do rio Dniester e adjacente à Ucrânia, viu os seus fluxos de gás serem interrompidos em 1 de janeiro, quando expirou um acordo de trânsito entre Moscovo e Kiev. As negociações entre a Gazprom PJSC da Rússia e a Moldávia para garantir o abastecimento em rotas alternativas foram dificultadas por uma disputa sobre uma alegada dívida.

“Não faz sentido falar com a Gazprom, porque é decisão do Kremlin induzir uma crise humanitária na margem esquerda”, disse Recean, quando questionado se há conversações entre o governo moldavo em Chisinau e o produtor russo sobre a retoma dos fluxos de gás. para a Transnístria.

Os moldavos que vivem na margem direita não têm problemas com o fornecimento de gás, uma vez que o governo diversificou as suas fontes. O abastecimento de eletricidade do território continua vulnerável devido à falta de produção de energia na Transnístria. Nos primeiros dias de Janeiro, as necessidades energéticas da Moldávia, excluindo a região separatista, foram cobertas igualmente por fontes internas e por importações provenientes da Roménia.