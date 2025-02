A dança do namorado de Délhi com o Bollywood ‘Choli Ke Peeche Kya Hai’ Pai da noiva Angers – foi o que aconteceu

A dança do namorado de Délhi com o Bollywood ‘Choli Ke Peeche...

A dança do namorado de Délhi no popular Bollywood ‘Choli Ke Peeche Kya Hai’ resultou no cancelamento do casamento. A apresentação de dança do namorado com seu amigo não foi boa com o pai da noiva, que decidiu cancelar o casamento que o considerou inapropriado. Descubra o que aconteceu.

O namorado chegou ao local em 18 de janeiro com uma grande procissão e sacudiu uma perna na música ‘Choli Ke Peeche Kya Hai’ depois de seus amigos ‘. De acordo com a declaração das testemunhas oculares, os amigos do namorado o convenceram a se juntar a eles depois que a música começou a soar. Tentado a surgir na famosa música de Bollywood, o namorado se juntou às celebrações, informou o Navbharat Times.

Enquanto alguns convidados desfrutavam do momento alegre, eles aplaudiram o namorado, o decepcionado de ser pai -LAW agrediu as festividades com seu anúncio. Alegando que a dança da Evergage é desrespeitosa e um insulto em relação à tradição e aos valores de sua família, o maldito pai -cancelou as festividades.

Embora o namorado tenha tentado argumentar com o pai da noiva, que era muito engraçado, enquanto a noiva chorou, mas o pai parecia sem vacilar e firme com sua decisão. O chefe da cópia do The Viral News disse: “O namorado dança em ‘Choli Ke Peeche’ para entreter os convidados. O pai da noiva cancela o casamento”.

Reação em redes sociais O incidente acendeu uma fileira de reações nas redes sociais depois que o corte do jornal se tornou viral. Reagindo à posição que um usuário declarou: “O Pai -Law tomou a decisão certa; caso contrário, essa dança teria a ver com diariamente”.

Um segundo usuário respondeu: “Os casamentos arranjados são como exames surpresa, você nunca sabe o que receberá”. Outro usuário comentou: “Não era um casamento fixo, era uma rodada de eliminação”. Um quarto usuário respondeu: “Se você tocar ‘Choli Ke Peeche’, também vou dançar no meu próprio casamento”. Um quinto usuário declarou: “Ele deve ter praticado para seu casamento. Tudo desperdiçado. “

