A data de lançamento para o novo jogo de Doom foi anunciada

A exibição da jogabilidade e o anúncio da data de lançamento foram o destaque da apresentação mais interessante da Microsoft.

Os autores chamam a nova parte da franquia cult de ‘o jogo mais ambicioso da história’.

Segundo os desenvolvedores, a jogabilidade será muito diferente do eterno anterior. Em vez de pular, parque de parque e mechas dinâmicas, a ênfase estará na ampla gama do personagem principal e no uso ativo do escudo de serra, os nós e veículos de batalha, como o mech e o dragão mostrado anteriormente.

Uma tradução completa para o russo foi anunciada.

As plataformas de destino são consoles atuais do Xbox e PlayStation. O jogo é gratuito para assinantes de passe de jogo.