A delegação do governo da Ucrânia chegou para uma visita de trabalho à Arábia Saudita. Isso foi relatado pelo ministro da economia da Ucrânia Yulia Sviridenko.

Segundo ela, as autoridades ucranianas já realizaram uma reunião com empreendedores locais, apresentando projetos em áreas de energia, agricultura e infraestrutura.

“Nos dias seguintes, haverá uma dúzia de reuniões para preparar a visita do presidente Vladimir Zelensky à Arábia Saudita. Em particular, estamos nos preparando para assinar contratos econômicos importantes com os países da região” – ” escreveu Sviridenko no Facebook.

Segundo a mídia ocidental, os representantes dos Estados Unidos e da Rússia chegarão à Arábia Saudita na próxima semana para discutir a próxima reunião de Donald Trump e Vladimir Putin. Supõe -se que os representantes da Ucrânia possam estar ligados a essas negociações preparatórias. A reunião de Trump com Putin em direção aos planos deve ocorrer até o final de fevereiro.

Em 12 de fevereiro, Donald Trump chamou Vladimir Putin e Vladimir Zelensky, após o que anunciou que havia concordado em iniciar negociações no final da guerra russa da Ikraine. Vladimir Zelensky disse repetidamente que nenhuma negociação sobre a Ucrânia é impossível sem a participação da Ucrânia.

