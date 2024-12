A delegação do Partido Samajwadi encontra-se com familiares das vítimas dos distúrbios de Sambhal e oferece ajuda de Rs 5 lakh

Uma delegação do Partido Samajwadi visitou Sambhal para se encontrar com as famílias dos mortos durante os recentes tumultos. Eles ofereceram Rs 5 lakh ex-gratia a cada família. A delegação do Partido Samajwadi alegou que a polícia matou cinco pessoas e abriu processos falsos contra o seu deputado. Os tumultos ocorreram durante uma pesquisa da ASI perto de Shahi Jama Masjid. A delegação acusou o governo da UP de não apresentar FIR contra os responsáveis ​​pelas mortes.