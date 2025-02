Ele Kremlin na quarta -feira descrito ucraniano Presidente Volodymyr ZelenskyyA demanda por armas nucleares como “limitar com loucura”.

Conversando com jornalistas no russo A capital de Moscou, porta -voz de Kremlin, Dmitry Peskov, criticou a noção de que a Ucrânia deveria receber armas nucleares em quantidade suficiente para deter a Rússia.

“Essas declarações e comentários, em geral, loucura nas fronteiras. Existe um regime de não proliferação para armaEntre outras coisas ” Peskov ditado.

Zelenskyy disse em entrevista a Britânico O jornalista Piers Morgan, na noite de terça -feira, que Kiev deve receber armas nucleares para garantir sua segurança se o processo de associação da OTAN da Ucrânia demorar muito.

Questionou o que garante que a Ucrânia teria se OTAN A adesão permanece incerta, dizendo: “As armas nucleares nos darão? Vamos nos dar armas nucleares”.

“Eles nos darão mísseis suficientes para impedir a Rússia, o que eu duvido? Mas isso (dando armas nucleares) ajudará”, acrescentou.

Peskov também disse que a preparação da Ucrânia para negociações deve ser baseada em algo concreto e não apenas em uma retórica.

“A preparação deve ser baseada em algo; não pode se basear em uma proibição legislativa de tais negociações … então, por enquanto, isso não passa de palavras vazias”, disse Peskov.

Ele também expressou a esperança de que os políticos europeus reconheçam os perigos de discutir essas questões, apesar do que ele descreveu como uma diminuição na competência política entre a atual geração de líderes europeus.

“Espele -se que, apesar da atual geração de políticos europeus, deixando muito a desejar em termos de notas, uma compreensão sóbria do absurdo e o perigo potencial de discutir tal questão ainda existe na Europa”, disse ele.

– O plano de Trump de assumir o comando de Gaza

Peskov também comentou sobre o presidente dos Estados Unidos Donald TrumpGaza “assumindo o comando”, dizendo que Kremlin tomou nota de seus comentários.

“Sim, ouvimos as declarações de Trump sobre esse assunto”, disse Peskov. “Também vimos e ouvimos as declarações de Amã e o Cairo rejeitando essa ideia”.

Ele reiterou a posição da Rússia sobre o conflito israelense-palestino, enfatizando que uma resolução no Oriente Médio deve ser baseada em uma solução de dois estados.

“Nossa posição no assentamento do Oriente Médio é bem conhecida. Apenas uma resolução pode ser alcançada com base em uma solução de dois estados. Este é um princípio consagrado relevante E Resolução do Conselho de Segurança “, enfatizou Peskov.

Ele acrescentou que essa abordagem é apoiada por “uma esmagadora maioria dos países envolvidos no assunto” e que a Rússia ainda está comprometida com essa estrutura.

Durante uma conferência de imprensa com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu Em Washington, na terça -feira, Trump disse que os Estados Unidos “assumirão” de Gaza depois de realocar os palestinos em outros lugares sob um plano de re -urbanização que, segundo ele, poderia transformar o enclave em “O Oriente Médio da Riviera del Middle”.

Sobre as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, Peskov disse: “Existem contatos entre agências individuais (dos dois países) e, recentemente, eles se intensificaram, mas não posso fornecer mais detalhes”.

Em relação à legitimidade de Zelenskyy, Peskov disse: “A análise de nosso país, expressa repetidamente pelo presidente (Vladimir) Putin, indica que Zelenskyy tem problemas importantes de legitimidade de De Jure. Mas, apesar disso, o lado russo permanece aberto para negociações.





– Kremlin em Azerbaiyan Airlines Avine Crash Report

Peskov também se recusou a comentar o relatório preliminar de Cazaquistão Ministério dos Transportes sobre pesquisa no avião Azerbaiyan Airlines (Azal) que estrelado Em dezembro passado.

“Este é um relatório preliminar. É claro que nossas agências relevantes o estudarão com a devida atenção. Da administração presidencial russa, não consideramos comentar sobre esse assunto”, concluiu.

UM Diminuir Viajando de Baku para Grozny, Rússia, caiu 3 quilômetros de Aktau, na costa do mar de Caspio, em 25 de dezembro de 2024, matando 38 dos 67 passageiros e membros da tripulação a bordo.

As imagens do local do acidente mostraram grandes orifícios na seção de cauda da aeronave, alimentando especulações sobre um ataque.

No dia seguinte ao incidente, os altos funcionários de Azerbaiyani confirmaram relatórios a Anadolu, sugerindo que o acidente foi causado por um sistema de mísseis russos.

Presidente russo Vladimir Putin mais tarde falou por telefone com seu colega Azerbaiyani, Ilham Aliyev, oferecendo condolências e se desculpando pelo incidente no espaço aéreo russo.

No dia seguinte, Aliyev disse que a cauda do avião foi severamente danificada pelo “fogo do solo do solo”, pedindo a Moscou que aceitasse responsabilidade, pune os responsáveis ​​e forneça uma compensação.