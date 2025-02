“Sempre ficou surpreso com nossos empregadores sobre a era dos candidatos. É possível no campo da construção, arquitetura, ensino superior, engenharia e até no setor de serviços para desejar sem especialistas experientes? Sim, existem profissões para a qual a idade é para importante.

Até 2030, funcionários de 30 a 39 anos serão inferiores a 30 %

Os russos de 50 a 60 anos são representantes de uma geração nascida em 1965-1975, os chamados boomers. São pessoas adultas suscetíveis a valores conservadores. Eles preferem apreciar a estabilidade e confiar em métodos e soluções comprovadas. Esse funcionário pode não demorar a consumir ativamente novas informações ou gerar muitas novas idéias, mas ele executa as tarefas de maneira confiável. Os pontos fortes são a experiência, a disciplina e uma abordagem sistemática, de acordo com Anna Baykova, economista, empresária, empresário, chefe do ramo de Moscou do sindicato independente.

“Agora, os limites da idade são mais embaçados do que antes. De si mesmo, não quer reduzir a vida da vida e o oposto deles são os Zumers (nascidos em 1990-2010) e Millennials (1980-2000), seu significado quantitativo é menor devido a razões demográficas.

De acordo com o professor da Universidade do Departamento Básico do CCI da Federação Russa “Gerenciamento de Recursos Humanos”, com o nome de GV Plahanova Farida Mirzabalaeva, a demanda por funcionários mais de 50 anos ainda é temporária.

“As circunstâncias mudarão e os empregadores preferirão jovens concorrentes, nos quais eles ficarão felizes em investir. Mas a situação não mudará no curto prazo, porque não há condições para um forte aumento no número de jovens candidatos. No ao mesmo tempo.