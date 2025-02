"A designação está lá e ele não o viu": Sua empresa, a disputa explode após a entrega para Pasquale

Anúncio Sua empresa O jogo desastroso dos pobres foi realizado Pasquale. Il insípido Da Calábria no episódio que foi transmitido na sexta -feira, 31 de janeiro. Stefano de Martino. Uma mudança pacote Obrierato imediatamente coloca o jogo no número errado e, portanto, o doutor Ele pode ser limpo no final da noite. Nos 29 episódios, Pasquale sempre foi o homem de pacotes vermelhos no estudo do Teatro Delle Vittory.

Desta vez, no entanto, ele decidiu mudar seu pacote depois de alguns momentos do jogo e a descoberta é daqueles que machucam: Pasquale em seu pacote, o vendido, só tinha um dos preços mais difíceis de 100.000 euros. O jogo então terminou na região feliz com o FLOP FINAL. E em X Hell foi lançado em Pasquale: “No entanto, eu amo Pasquale, mas literalmente 29 episódios em que todos tinham medo de chamá -lo porque ele constantemente tinha pacotes vermelhos e quando ele toca, ele muda ??

Depois, há pessoas que o culpam, rejeitaram as ofertas: “Se tivessem levado 30 mil, foram para casa com alguma coisa”. Em suma, para Pasquale uma noite para esquecer. Mas também há pessoas que encontram tempo para uma disputa sobre a região feliz: “É Emilia Romagna, houve a semi -instrução porque foi deixada livremente no meio de todo o norte”. E imediatamente outro espectador responde: “Então é Emilia Romagna, caso contrário eles deixaram as marcas que o irmão havia dito, vamos lá, mas o que você diz?!”. Faíscas usuais de uma noite da sua empresa.