A Deusa coloca o turbo, Manita em Empoli: Lookman responde no campo de Gaskerini

Fluindo e em plena luta de Scudetto. Em -3 dos líderes inter, a -2 de Napoli, ou os dois primeiros da classe que encontraram no sábado em uma colisão direta que poderia ir para a deusa. Atalanta retorna ao sucesso após a eliminação da Liga dos Campeões através dos Bruges. Feito de Empoli termina por 5-0, após o objetivo de Gyasi, a aparição das redes Lookman e Zappacosta decisiva. Tarde para esquecer o empoli, agora em -2 da área de resgate e a quarta derrota consecutiva.

As palavras de Gian Piero Gasperini na conferência de imprensa provavelmente são frutas. O técnico usou o melhor treinamento, com Lookman e o Ketelare para apoiar a estagnação. Muitas situações de emergência para D’Aversa, que decidiram implementar Esposito e Kouame ‘em ataque, com Colombo no sofá. No primeiro trimestre de uma hora, os Nerazzurri pressionaram o pé no pedal do acelerador, três vezes que não foram explorados pelos orrobianos: o de Djimsiti que liderou o desvio vencedor, decisivamente, o início de Silvestri, foi sensacional. O ponto de virada ocorreu em 27 ‘quando Zappacosta tentou a cruz na área, mas o desvio de Gyasi levantou uma torre sineira que enganou seu goleiro.





Cinco minutos depois, no 33 ‘, Rettegui marcou seu 21º objetivo da liga, preparando -o no segundo post: aquele que ele sitiou os Tuscanos, com 43 Lookman, após o imbucata de Strategen e o toque do solo, o 3 -0 Apenas inventado. No segundo tempo, praticamente nada mudou, além de um esboço da reação, a equipe do D’Aversa não conseguiu reabrir o jogo. Em 10 ‘Lookman novamente para sua cinta pessoal, em 29’ Zappacosta com uma ação pessoal, ele conseguiu zombar de Silvestri pela quinta vez com um tiro baixo da borda. Algumas ocasiões que não foram exploradas por Empoli na final, Kampaniello (16 anos e estréia) de duas etapas para Carnesecchi. A décima sexta vitória para os Nerazzurri que, como afirmado por Gasperini, tentará acreditar no impossível: na próxima rodada, haverá o jogo em casa contra Venice. Momento negativo para Empoli, a uma altitude de 21 pontos e na terceira última posição: a jornada contra o Gênova será um centro fundamental da temporada.