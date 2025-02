A diferença nos salários de trabalhadores externos e seus moradores foi identificada

Não importa que eles aceitem mais tarefas ou se sentam até o final do escritório, muitos funcionários fazem todo o possível para alcançar um aumento nos salários. Mas um novo estudo mostra que muitos dependem da aparência: se você parecer ruim, seus esforços podem ser em vão.

Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Operacional e Gerenciamento de Gerenciamento em Baltimore (Estados Unidos) descobriram uma ligação “surpreendente” entre atratividade física e sucesso profissional. Em seu estudo, a equipe analisou uma carreira de mais de 40.000 graduados que obtiveram um grau de MBA.

Eles descobriram que os entrevistados atraentes ganham 11% a mais do que seus colegas que, em sua opinião, são menos atraentes. Além disso, homens bonitos eram muito mais propensos a obter um trabalho de prestígio, escreve o Daily Mail.

“A aparência não apenas determina o início da carreira, mas também sua trajetória por décadas”, disse o professor Nikhil Malik, que liderou o estudo.

Embora a beleza aos olhos do guardião, em vários estudos anteriores, as vantagens associadas à atratividade tradicional foram identificadas, notas do Daily Mail. Por exemplo, pessoas bonitas são consideradas mais confiáveis, os melhores líderes e, como esperado, mais inteligente.

Em seu estudo, uma equipe de pesquisadores decidiu entender se a atratividade física também afeta o sucesso da carreira. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 43.000 graduados em MBA. Eles usaram a inteligência artificial para a avaliação quantitativa da atratividade de cada participante e analisaram como seu sucesso profissional mudou, incluindo o salário e o nome da posição, por um período de 15 anos.

Os resultados mostraram que os graduados atraentes ganharam 2,4% a mais do que seus colegas menos atraentes, o que era em média US $ 2508 a mais a cada ano. Mas para 10% das pessoas mais atraentes, esse número aumentou para mais de 11, o que levou a uma diferença anual de salários de US $ 5.528.

Os pesquisadores descrevem esse efeito como um “preço de beleza”, escreve o Daily Mail.

Além dos salários, pessoas atraentes 52,4% mais frequentemente ocupavam posições de prestígio 15 anos após a obtenção do diploma. No entanto, os pesquisadores descobriram que as vantagens da atratividade são consideravelmente diferentes, dependendo da indústria.

Gerenciamento e conselhos – domínios que exigem interação social frequente – mostraram o maior prêmio para a beleza. Pelo contrário, em outros campos técnicos, incluindo tecnologias e engenharia da informação, o preço da beleza foi o mais baixo.

“Este estudo enfatiza os preconceitos associados à aparência, afetam os resultados da carreira de especialistas até muito instruídos”, disse o professor Singh, co-autor do estudo. Os pesquisadores não aprofundaram as causas dos resultados, diz o Daily Mail.

No entanto, o Astrid Hopfensits, professor de comportamento organizacional da Em Lyon Business School, que não participou deste estudo, sugere que tudo pode depender da confiança.

“Achamos que as pessoas percebidas como bonitas também têm maior probabilidade de aproveitar a confiança das pessoas, o que facilita sua promoção ou suas transações comerciais”, explicou ela no artigo para a conversa. , eles são considerados mais saudáveis ​​e / ou tiveram interações sociais mais positivas no passado, o que pode afetar sua confiabilidade.