A Dinamarca fortalece o controle estatal dos tribunais ancorados no porto de SCAG e não pode ser considerado “natação pacífica”, Relatórios Departamento do Mar Dinamarquês.

Esta etapa é dada em resposta à “atividade dos velhos embarcações de petróleo” através do estreito dinamarquês, que cria “maior risco e preocupação com a segurança do mar, marinheiros e meio ambiente”, disse o governo marítimo dinamarquês.

Durante o controle, a prioridade será dada aos navios -tanque, uma vez que eles têm um “perfil de alto risco”, um acidente relacionado à sua participação pode ter consequências particularmente graves para segurança, saúde e meio ambiente.

Em junho de 2024. Reuters Ele escreveuEsta Dinamarca considera a possibilidade de introduzir restrições ao navio -tanque da sombra da frota russa e discutiu essa questão por outros países do Mar Báltico e dos membros da UE. A agência observou que a Rússia estava enviando através do estreito dinamarquês que conecta o Mar Báltico ao norte, cerca de um terço da exportação de petróleo marinho.