A Diretoria de Execução anexa apartamentos e escritórios em Delhi e Gurugram no caso do aplicativo de apostas Fairplay IPL contra Beffy Finserv

Como parte de sua repressão a um caso de lavagem de dinheiro, a Diretoria de Execução (ED) emitiu na quarta-feira uma ordem de apreensão provisória em conexão com sua investigação sobre o suposto envolvimento de plataformas de apostas online na transmissão ilegal de jogos de críquete/IPL, oficiais. disse.

Em uma medida tomada sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002, a agência de investigação financeira anexou provisoriamente ativos imóveis pertencentes ao provedor de serviços de utilidade pública e recarga de celular on-line Beffy Finserv Private Limited na forma de apartamentos e escritórios comerciais em Nova Delhi e Gurugrama.

O ED lançou uma investigação com base em um FIR registrado pela Viacom18 Media com Nodal Cyber ​​​​Police em Mumbai contra Fairplay Sport LLC e outros sob várias seções do Código Penal Indiano (IPC) 1860, Lei de Tecnologia da Informação de 2000 e Lei de Direitos Autorais, 1957. por causar perda de receitas de mais de Rs 100 milhões, provenientes do crime.

A investigação da ED revelou que Beffy Finserv e a empresa de serviços financeiros Truefund Innovations India Private Limited facilitaram serviços de pagamento ilegais para usuários da plataforma online Fairplay.

A agência de investigação descobriu durante a investigação que a Fairplay recolheu sistematicamente fundos dos seus utilizadores através de contas bancárias fictícias e mulas, que foram posteriormente colocadas em camadas e distribuídas através de múltiplas contas bancárias fictícias intermediárias. Estes fundos foram posteriormente transferidos para as contas bancárias da Truefund Innovations e Beffy Finserv com a finalidade de executar pagamentos ilegalmente aos utilizadores do Fairplay.

Como contrapartida pela prestação destes serviços de pagamento ilegais, as referidas empresas receberam uma comissão que foi utilizada pelos respetivos administradores na aquisição de bens imóveis, incluindo apartamentos residenciais e imóveis comerciais, em nome próprio e de pessoas/entidades relacionadas.

Anteriormente, o ED realizou operações em junho, agosto, setembro e outubro do ano passado como parte da investigação do caso. Estas buscas resultaram na apreensão ou congelamento de vários bens pessoais, juntamente com outros documentos e dispositivos digitais incriminatórios. O ED também emitiu ordens de penhora provisória em 22 de novembro de 2024 e 26 de dezembro de 2024 no caso.

A penhora total e apreensão de bens móveis e imóveis no caso ascende a Rs 344,15 milhões.