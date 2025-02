A Disney mostrou um novo remake ultrajante "Neve -white"

O papel de Branca de Neve é ​​interpretado pela atriz de origem colombiana Rachel Zegler e a madrasta Gal Gadot. O diretor do ajuste do filme é Mark Webb (“500 dias do verão”), o roteiro de Greta Gervig (“Barbie”) e Erin Crouts Wilson (“Secretário”).

O desenho animado original da Disney foi lançado em 1937. O novo filme desde o início da produção foi confrontado com críticas e insatisfação do público. Tudo não saiu tanto que a estréia foi transferida várias vezes e o próprio filme foi reconstruído.