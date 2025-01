Marco Patricelli 25 de janeiro de 2025

Alguém avisa Nicola Zingaretti Essa história não está escrita no Parlamento, nem mesmo o europeu como afirma, mas apenas porque já foi escrito. Portanto, é suficiente saber porque eles não têm escrúpulos ou crise de consciência política que os impedem de profundidade e não a exposição dos símbolos que lembram os Liberticides dos Liberticídeos do século XX que se mancharam em crimes sem precedentes, como assim como como assim como o nazismo e o comunismo soviético, e na pontualidade da Rússia poetsiniana que atacou a Ucrânia. Zingaretti, em vez disso, como chefe do PD, para não votar, sim, ele escolheu Deixe a sala de aula Com seu grupo em nome da história, mas apenas o que ele gosta, um pouco manso, feito de “se”, de “mas” e distinção de lã de cabra. Livre -se da SS, mas não a foice e o martelo de agricultores e trabalhadores que o deixaram atingir seu coração em sua juventude da ponta notoriamente orientada à esquerda.

Pelo menos metade da Europa, aquele que chegou à consulta com a UE e só chegou neste século, porque foi sufocado pelo sistema soviético por 45 anos, sabe o que eles realmente querem dizer que esses dois símbolos seriam quem realmente significaria seria estar proibindo junto com a cruz uncinata. Vallo para explicar pólos, húngaros, tchecoslováticos, eonen, lituanos, se a bandeira vermelha trouxe liberdade e democracia em nome de sinalizar igualdade ou opressão, medo e horror. Era o outro rosto, igual e oposto, das raízes e desenvolvimentos da Segunda Guerra Mundial, em um jogo perverso de contradições que começaram com a convergência de inimigos ideológicos com os quais Ribbentrop-Molotov-PACT Metade da Europa foi distribuída em 23 de agosto de 1939 de amor e de acordo. Adolf Hitler Polônia atacou setembro, Stalin atacou 17 e Gestapo e NKVD trabalharam juntos trocando seus respectivos presos políticos. E então, espingardas, apresentações sumárias, prisão, deportações em cerveja e gulag, substituições étnicas.





O mesmo destino dos países bálticos, enquanto as coisas floresceram e a Wehrmacht para se tornar a extraordinária máquina de guerra que teria assustado o mundo até que a operação de Barbarossa pudesse contar com a entrega de petróleo, ferro, manganês, borracha e matérias -primas que chegaram em Vagando da União Soviética dos Aliados dos Zeis e Hamer. Somente durante esse período as vítimas das duas dezenas do totalitarismo de milhões, mas seria errado torná -lo uma questão de contabilidade e um exercício estéril de calibração e comparação do nazismo e do comunismo. O visceral anti -comunista Winston Churchill para vencer Hitler, disse que teria se conectado ao diabo e, de fato, ele fez isso com Stalin. Mas a União Soviética não lutou pela vitória da democracia, nem por libertar povos e nações que foram inundados pelo nazismo em Marte a Berlim, aos quais ele impôs seu sistema. NOJENTO Yalta Stalin O leste -Europa o levou com violência, cinismo e crueldade, enquanto no oeste havia até aqueles que são abominados, como na Itália. Da utopia sangrenta da foice e do martelo até a pesada carga ideológica histórica, a partir da qual os nostálgicos não conhecem e não querem se libertar.