Devido ao atraso no pagamento de uma multa criminal do ex-coronel da polícia Dmitry Zakharchenko, condenado por suborno, o valor de sua dívida com o Estado aumentou 8,2 milhões de rublos, ultrapassando o limite de 125,5 milhões. Isto foi relatado pela RIA Novosti com referência a documentos judiciais.

De acordo com os dados disponíveis, desde 2020, os oficiais de justiça conduziram processos de execução para recuperar 117,2 milhões de rublos a favor do Estado, tendo condenado um funcionário corrupto um ano antes.

Porém, o valor não foi pago até o momento. Devido às penalidades impostas ao ex-coronel por falta de pagamento, sua dívida atualmente é de 125.529.837.

Dmitry Zakharchenko declarou-se repetidamente no espaço da informação. Anteriormente, no MK.RU foi relatado seu pedido para ser enviado como voluntário à zona de uma operação militar especial.