A dobradinha de Lewandowski ajuda o Barcelona a vencer o Barbastro por 4 a 0 na Copa del Rey

Barcelona venceu o Barbastro, da quarta divisão, por 4 a 0, neste sábado, pelas oitavas de final da Copa del Rey, com o atacante Roberto Lewandowski marcando em ambos os lados do intervalo para os visitantes.

O zagueiro Eric García colocou o Barça na frente com um cabeceamento aos 21 minutos, antes de Lewandowski cabecear de perto para aumentar a vantagem 10 minutos depois.

O atacante polonês fez o terceiro gol aos dois minutos do segundo tempo com um simples chute rasteiro de perto da marca de pênalti e Pablo Torre fez o 4 a 0, após aproveitar erro do goleiro do Barbastro, Arnau Fábrega.

O Barbastro de Aragão ocupa a 16ª posição do Grupo Dois da Segunda Federação, a três pontos da zona de rebaixamento.