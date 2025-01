A dobradinha de Núñez no último suspiro dá ao Liverpool uma vitória por 2 a 0 em Brentford

Os dois gols do substituto Darwin Nunez nos acréscimos deram ao Liverpool uma vitória por 2 a 0 em Brentford, no sábado, com os líderes da Premier League deixando para o final para registrar sua primeira vitória na liga em 2025.

O Brentford começou bem e deveria ter se adiantado aos cinco minutos, mas Mikkel Damsgaard desperdiçou uma oportunidade de ouro com um gol aberto.

Luis Diaz, do Liverpool, deveria ter marcado aos 15 minutos, quando Ibrahima Konate o encontrou na área, mas o extremo colombiano errou a tentativa de cabeça.

Ryan Gravenberch então testou o goleiro do Brentford, Mark Flekken, com um chute de fora da área, que o goleiro desviou antes de Virgil van Dijk atirar ao lado na cobrança de escanteio.

Dominik Szoboszlai acertou na trave com um chute de fora da área, enquanto os visitantes aumentavam a pressão e Cody Gakpo desperdiçou uma boa oportunidade para um contra-ataque rápido.

As substituições de Arne Slot tiveram impacto imediato no empate em 1 a 1 em Nottingham Forest, na terça-feira, e o técnico holandês quase teve o toque mágico novamente quando um cruzamento de Andy Robertson encontrou Nunez, mas o atacante cabeceou ao lado.

Alexis Mac Allister cabeceou um escanteio de Robertson na rede lateral antes de Brentford quase marcar um gol no contra-ataque, com Alisson salvando de Mbuemo, Kevin Schade e Yoane Wissa para manter o nível de jogo.

Brentford manteve-se firme e parecia a caminho de um ponto merecido até que Nunez aproveitou um cruzamento de Trent Alexander-Arnold à queima-roupa aos 91 minutos para encerrar a resistência obstinada dos Bees.

Núñez marcou o segundo com um chute forte dois minutos depois para selar os pontos.

O Liverpool permanece na liderança com 50 pontos em 21 jogos, sete à frente do segundo colocado Arsenal, que recebe o Aston Villa no sábado. O Brentford está na 11ª colocação com 28 pontos em 22 jogos.