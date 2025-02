A doença cardíaca oculta é capaz de provocar a morte súbita: o cardiologista alerta

Doutor Zskalova: A dor no peito e a falta de ar podem falar de doenças cardíacas ocultas

A dor no peito, a falta de ar da carga, as estranhas interrupções na frequência cardíaca, o inchaço das pernas e até o azul – esses sinais alarmantes podem indicar uma malícia cardíaca oculta, que, de acordo com a cardiologista Anastasia Koskalova, é Capaz de levar às consequências mais tristes, incluindo uma parada cardíaca súbita.

O médico recomenda fortemente não ignorar esses sintomas e consultar um médico imediatamente. Afinal, algumas malformações cardíacas aumentam consideravelmente o risco de morte súbita, transferências Ura.ru.

Um exame médico regular, incluindo ECG e ecocardiografia, ajudará a identificar o problema ao longo do tempo. A falta de tratamento pode causar insuficiência cardíaca crônica quando o coração simplesmente não enfrenta seu trabalho.

Além disso, a presença de doenças cardíacas aumenta a probabilidade de desenvolver endocardite infecciosa e coágulos sanguíneos que podem causar um derrame. Portanto, visitas regulares ao médico e o tratamento em tempo hábil são a chave para a saúde do seu coração e sua longa vida útil.

