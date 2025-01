"A dor era insuportável. Mas…": Novak Djokovic, a revelação após a aposentadoria

Um set, perdido no tie-break com 7-6, e depois Nole Djokovic, que havia vencido 10 de seus 24 slams na arena de Rod Laver, ganhou suas raquetes e disse ao árbitro que as meias-finais eram australianas para ele para ele para ele Lá terminou o Open 2024. Uma escolha dolorosa, em todos os aspectos, mas necessária. A tensão na coxa esquerda durante a vitória nas quartas de final contra o Alcaraz foi exacerbada durante as trocas com Sasha Zverev. A mordida no músculo não diminuiu, pelo contrário. Isso impediu seus movimentos laterais, limitou seus movimentos avançados e garantiu que ele jogasse mal, muito mal. Impossível continuar. Então, disse o grande campeão de Belgrado. Ele pegou a bolsa com todas as suas cabeças e foi para os vestiários, enterrados sob uma chuva de bicons incuráveis ​​dos fãs australianos, ansiosos para ver como dois gladiadores se espancam e muito decepcionados com essa rendição.

“Tenha mais respeito por Nole, o suficiente com o grito!” Estranhamente, logo depois, o apoio de Nole em favor de Sasha estava em vista do ato final de amanhã, onde ele disse claramente que não está apoiando o pecador: «Para a final, eu gostaria que Zverev vença seu primeiro golpe. Eu realmente espero que ele esteja fazendo isso aqui em Melbourne “, disse o sérvio, que parece estar tirando algum tempo do nosso número 1 desde que ele dobra com Nick Kyrgios, o grande viveiro de Jannik no caso Clostebol. Muito ruim, uma linda O silêncio como Djokovic não foi escrito à noite, no auge da aprovação: “O Djokovic Zverev apoiará na final?”





O vencedor do SLAM 24 vezes deu uma explicação precisa de sua lesão: «Ao vencer o tiebreak do primeiro set, encontrei a motivação e tentei continuar alguns jogos, talvez um set, mas imediatamente percebi que a coxa se tornou pior. Haveria uma luta de 3 ou 4 horas na minha frente e eu não poderia ter durado. A dor era insuportável “, explicou Djokovic, que nem havia treinado nos últimos dois dias antes da semifinal para deixar o músculo lesionado descansar.

No momento, o futuro do Big Champion é um ponto de interrogação: «Agora não posso dizer mais nada, voltarei à Europa e vou realizar verificações em profundidade. Tudo é possível e tenho que ver como vai a temporada. Eu gostaria de continuar e estar aqui novamente, no torneio que me deu a maior satisfação. Se estou fisicamente em ordem e ainda tenho a motivação certa, não vejo por que não voltaria a Melbourne em 2026. A lesão faz parte do nosso esporte e não posso esquecer todas as boas lembranças que me ligam a isso. Fechar. Estou furioso e lamento me aposentar, mas a Austrália sempre ficará em meu coração. Continua sendo o meu Slam Favorito, aquele que me deu a maior alegria.