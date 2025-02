A Duma da Federação Russa aceita declarações de caçadores para participar da instituição de caridade Hajj

Para receber um ingresso para a instituição de caridade Hajj, os veteranos próprios e seus familiares ou candidatos podem recorrer às cabeças da Duma da Federação Russa no campo para acompanhar, representantes do clero e voluntários. Precisamos de uma declaração, uma varredura de um passaporte (um novo modelo por um período de 10 anos), uma varredura da primeira página e uma página com um registro de um passaporte da Federação Russa, uma foto em um formato digital em um fundo branco para um visto.

Em nome de um participante especial da operação, um membro de sua família tem o direito de ir à peregrinação.

Hajj é um dos cinco pilares do Islã, a peregrinação obrigatória dos muçulmanos em lugares sagrados – a Meca e Medina.