A Duma do Estado apresentou um projeto de lei no ano da prisão por não fazer sabotagem

Além do ano de prisão, propõe-se a aplicação de multa de até 100 mil rublos. Um crime também pode ser punível com trabalho forçado por um período de até um ano. O Gabinete de Ministros apoiou o projeto.

De acordo com um dos autores das alterações ao Código Penal, o chefe do Comitê da Duma sobre Segurança e Corrupção, Vasily Piskarev, se opõe à correção do artigo 205.6. Propõe-se a introdução de um novo padrão de pena para o incumprimento (de pessoas), que preparem, cometam ou pratiquem pelo menos um dos crimes de orientação de sabotagem.

Segundo o delegado, o projeto visa proteger os interesses nacionais da Rússia, os direitos e liberdades dos cidadãos contra novas formas de atividades criminosas e ameaças à segurança do Estado. Incluir a aprovação de tal lei ajudará na protecção das instalações de infra-estruturas. Podemos falar sobre a admissão operacional às agências de aplicação da lei “sobre as explosões planejadas, incêndios criminosos ou outras ações que prejudicam a segurança económica e as capacidades de defesa do nosso país”, disse o delegado. “No entanto, os factos da declaração da sua actividade criminosa são omissos, o que afecta negativamente a prevenção dos crimes planeados pelo mergulho”, acredita o chefe da comissão.

Agora, por exemplo, a responsabilidade acima referida corre o risco de fracassar, por exemplo na preparação de crimes terroristas.

Esclarece-se que uma pessoa não está sujeita a responsabilidade criminal pela omissão de preparação ou prática de crime por parte de seu cônjuge ou parente próximo.

O documento conta com uma avaliação oficial do Governo da Federação Russa, que se refere ao apoio à iniciativa.

“Dado o conteúdo da iniciativa legislativa e o seu foco em garantir as capacidades de segurança e defesa da Federação Russa”, o Supremo Tribunal não tem comentários, disse outra avaliação.