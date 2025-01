A deputada da Duma, Ekaterina Stenyakina, disse que o orçamento russo está pronto para uma indexação adicional das pensões dos russos. As palavras do parlamentar são citadas RIA Novosti.

Como disse o MP, a indexação dos seguros de pensões afetará cerca de 40 milhões de pensionistas russos.

Recorde-se que a partir de 2025 as pensões dos reformados, ativos e inativos, foram indexadas em 7,3%. Além disso, até 1 de fevereiro de 2025, o governo poderá indexar ainda mais as pensões, tendo em conta o nível de inflação do ano passado, o que representará um aumento adicional de 2,2%.

