A Duma do Estado disse que o processo de abandono do Exame de Estado Unificado já começou

O processo de abandono do Exame de Estado Unificado (USE) na Rússia já começou e um novo formato de avaliação do conhecimento pode surgir no país, disse Yaroslav Nilov, chefe do Comitê Trabalhista da Duma do Estado.

“Como oponente do Exame de Estado Unificado, estou convencido de que uma nova abordagem para avaliar o conhecimento das crianças em idade escolar será desenvolvida na Rússia, que combinará os melhores elementos do Exame de Estado Unificado, do sistema educacional soviético e das práticas russas modernas. Estou convencido de que o abandono do Exame Estadual Unificado já está em andamento”, disse em entrevista. RIA Novosti.

Nilov observou que suas observações confirmam a presença de todos os pré-requisitos necessários para mudanças no sistema de avaliação.

“Vemos como a abordagem à análise do conhecimento está a transformar-se, incluindo a introdução da avaliação integral”, acrescentou o deputado.

