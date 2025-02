De acordo com a versão em setembro da previsão do Ministério do Desenvolvimento Econômico, de acordo com os resultados de 2024, o crescimento da economia russa era esperado no nível de 3,9%, o volume nominal do PIB a 196 trilhões de roebel e a renda da população – com 7,1%. O desemprego também acabou sendo menor que os valores de previsão e agora é de apenas 2,3%.

O desafio mais importante para o desenvolvimento econômico da Rússia em 2025, Vladimir Putin chamou o ritmo da inflação. De acordo com os resultados de 2024, Rosstat estimou em 9,5%com uma previsão de 7,3%e, em fevereiro, o crescimento dos preços dos consumidores foi de 9,9%. É por isso que o salário real aumentou 8,7%por 11 meses, embora possa ter sido mais. O presidente fez do governo a tarefa de alcançar a inflação e, ao mesmo tempo, alcançar a trajetória do crescimento sustentável na economia.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia, o crescimento do PIB em dezembro de 2024 foi de 4,5% ao ano após um ano após 3,6% no mês anterior. Com exceção do fator sazonal, o crescimento foi de 0,9% em termos mensais.

O índice de produção industrial de acordo com os resultados de 2024 aumentou 4,6% ano por ano, o que é maior que o indicador de 2023 (4,3%). Ao mesmo tempo, em dezembro de 2024, foi observada uma aceleração significativa da taxa de crescimento dos produtos industriais – até 8,2% ano após +3,5% em novembro. Com exceção do sazonal sazonal, a indústria aumentou 1,8%.

A fonte mais importante de crescimento industrial em 2024 foi a produção de produção. Sua liberação aumentou 8,5% do ano, apesar da alta base de 2023, quando o problema aumentou 8,7%. O crescimento total nos últimos dois anos atingiu quase 18%. Em dezembro, o setor de processamento mostrou um recorde por um ano um aumento de 14% após 7,1% em novembro. Até o nível de dois anos atrás, a aceleração das taxas de crescimento de até 21,4% após 17,8% também é observada um mês antes. Com a eliminação de influências sazonais em dezembro, o crescimento da produção foi de 2,1% em termos mensais.

O material é suplementado.