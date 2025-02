A elegante roupa de Hailey e Zoë Pack para cada destino, de Londres a Nova York

As meninas estão fora da cidade. Durante o fim de semana, Hailey Bieber e Zoë Kravitz foram vistos do lado de fora de seus habitats naturais, Bieber passando um tempo longe de Los Angeles em Nova York com Justin Bieber e seu filho, e Kravitz em Londres (em vez de Nova York) após Paris) Fashion Week. Então, é claro, eu queria saber exatamente o que ambos embrulharam para suas respectivas viagens. Felizmente para meus olhos ousando, não foi muito difícil entender que os dois trouxeram uma roupa específica, graças aos fotógrafos que capturaram fotos da dupla da Lista A durante suas aventuras. O todo em questão? Roupas negras, nas quais Bieber e Kravitz correm sua própria vez.

(Crédito da imagem: imagem direta)

Em Zoë Kravitz: Saint Laurent Bolsa diurna bolsa de alça superior dotor em couro liso (US $ 3550); A linha BOOT ZIPED I (US $ 1490)

Saint Laurent Bolsa diurna bolsa de alça superior dotor em couro liso

Depois do show masculino de Saint Laurent em Paris, Kravitz parecia deixar a vizinha Londres, onde foi vista fora de Chiltern Firehouse, um hotel e um balcão quente em Marylebone. Durante a noite, ela manteve o inverno bastante clássico e elegante, vestindo o preto da cabeça aos pés em um longo casaco de lã, um lenço, calça e botas de linha. Ela completou o visual com uma tampa correspondente e a bolsa Saint Laurent Day of the Day, um estilo clássico que Bieber também é conhecido por usar.

Falando da nova mãe, Bieber foi visto em Nova York, com um elegante conjunto de pretos, mas adaptado ao clima. Ele adotou uma abordagem um pouco mais vestida, combinando uma jaqueta de pele cortada com calças, botas afiadas, óculos de sol e o saco sagrado de lodo da fila. Para contrastar todo esse preto, ela usava um relógio vintage de Piaget Gold no pulso. Chique.

(Imagem de crédito: Raymond Hall / GC Images / Getty Images)

Em Hailey Bieber: A linha Cinta de ligação com pele de vitela macia (US $ 2340); Piaget

A linha Cinta de ligação com pele de vitela macia

O ponto? Bem, se você está fazendo embalagens para uma viagem, esses looks são prova de que pelo menos uma roupa totalmente preta é essencial para se vestir com sucesso. A cor é amada por um motivo – é versátil, chique e a melhor parte, você não pode ver nenhuma ruga adquirida durante vôos longos.

Role para baixo para comprar itens de guarda -roupa pretos para sua próxima escapada.

Compre itens de guarda -roupa pretos para embalar:

