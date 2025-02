A empresa de defesa turca Aselsan tintas de mais de US $ 21 milhões de vendas internacionais

Gigante da defesa turca ASELSAN Quinta -feira disse que assinou um Contrato de Vendas Internacional por um valor de US $ 21,3 milhões com um cliente que opera no Médio Oriente e África região.

O acordo inclui exportações de sistemas de comunicação militar, informou a empresa em comunicado publicado na plataforma de disseminação pública de Türkiye (KAP). O nome do cliente não foi dado.

Aselsan, com sede na capital turca Ancara, foi fundada em 1975 e se tornou uma das maiores empresas de defesa do país, localizada entre as 100 melhores em seu campo em todo o mundo.