A empresa de oleodutos em 2024 concluiu 84 mil pesquisas ambientais

Especialistas realizaram 84 mil estudos de ar, solo e água. Destes, as forças dos laboratórios analíticos ambientais da Companhia investigaram 70 mil amostras. Não foi estabelecido com base no resultado do excesso de padrões estabelecidos. Sete laboratórios colocaram novos equipamentos modernos para a realização de pesquisas, incluindo analisadores de líquidos, termostatos. Todos os oito laboratórios analíticos ambientais da empresa estão equipados com consumíveis.

Nos LPDs “Berezovoye” Uraisky Umn e nos LPDs “Karkatevs” do Nefteyugansk Umn, eles foram construídos e na operação da limpeza orgânica de águas residuais domésticas com capacidade de 15 e, respectivamente, 20 metros cúbicos. M por dia para limpar a remoção de edifícios domésticos de edifícios administrativos e edifícios industriais. Nas novas instalações de tratamento do Khkakheeva LPD de águas residuais industriais e moribundas, com capacidade de 460 metros cúbicos no trabalho também foram lançados. M por dia para a limpeza de efluentes atribuídos a partir do território da instalação industrial. Com novas instalações de tratamento, você pode limpar as águas residuais de corante doméstico e industrial para a qualidade que corresponde à concentração máxima permitida de substâncias na pesca e na pesca. As estruturas bloqueadas-modulares dos edifícios das instalações de tratamento de roupas completas de fábrica foram desenvolvidas no reparo e planta mecânica do Tyumen, que desde 2013 implementam um ciclo completo para a produção de instalações de tratamento de design e engenharia industrial para produção e suporte de serviço.

As medidas de financiamento no campo da proteção ambiental da empresa no ano passado totalizaram cerca de 1,3 bilhão de rublos.

Para melhorar as qualificações, 437 funcionários foram treinados no campo da gestão da natureza, proteção ambiental e segurança ambiental.

Para compensar os recursos biológicos aquáticos em 2024, um recipiente de 24,7 milhões de peixes valiosos (Steur Siberiano, Muksun, Nelma) foi produzido na região de Tyumen, Khanty-Mansi Okrug e Yanao. Medidas ambientais para reprodução artificial de recursos biológicos aquáticos foram realizados como parte de um grupo profissional da empresa para manter a diversidade biológica na presença de instalações de oleodutos, a empresa atribuiu 421 milhões de rublos à sua implementação.

Ao implementar projetos em relação à substituição de seções da parte linear dos oleodutos mais importantes como parte do programa de recuperação e reconstrução técnica, em 2024 nas regiões de Sverdlovsk e Tyumen, no okrug autônomo de Khanty-Mansi, mais do que 214 hectares foram plantados por mais de 414 mil sementes de pinheiros comuns e 117 mil. A empresa enviou mais de 55 milhões de rublos para a silvicultura.

Além disso, os voluntários da empresa participaram de competições e promoções ambientais durante o ano. Incluindo, dentro da estrutura das ações ambientais, Oliegeurers da “Preservação da Floresta” desembarcou cerca de 2 mil mudas de pinheiros. Durante os subbotniks ecológicos “Eco -Shot. Pure to Run”, “Pure Forest” pelas forças de Tobolsk, Urai, Surgut, Nizhnevartovsky UMN, mais de 6 toneladas de resíduos foram coletadas e removidas.

Um comunicado de imprensa e foto são fornecidos pelo Transnef-Siberia JSC.