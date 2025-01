“Todos os materiais fotográficos do site “Edimdoma.ru” foram produzidos por nós ou adquiridos oficialmente em um banco de fotos (o que está confirmado)”, informou a empresa.

A assessoria de imprensa afirmou que alguns “empreendedores” estão entrando com ações judiciais contra portais de mídia devido à retirada de estoques fotográficos oficiais do mercado, que se tornou “sistêmico”.

Um representante do portal observou que essas pessoas podem entrar com ações judiciais contra qualquer pessoa e “receber dinheiro praticamente de graça”.

Anteriormente, a agência RIA Novosti informou, citando documentos judiciais, que uma organização de Volgogrado que protege os direitos autorais dos fotógrafos entrou com uma ação no Tribunal de Arbitragem de Moscou para recuperar 100.000 rublos da empresa ‘Eat at Home’.

A LLC especificada é 90% de propriedade da Vysotskaya.