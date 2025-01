A enorme doação de US $ 2,5 milhões de Beyoncé para o combate a incêndios em Los Angeles: Halle Berry e Sharon Stone unem-se à causa

As estrelas de Hollywood Halle Berry, Sharon Stone e o ícone pop Beyoncé uniram forças para apoiar as famílias desalojadas pelos devastadores incêndios florestais de Los Angeles. Berry e Stone contribuíram com roupas e itens essenciais para The Coop, uma loja de Beverly Hills que arrecada ajuda para famílias afetadas, enquanto Beyoncé prometeu US$ 2,5 milhões para o recém-lançado Los Angeles Fire Relief Fund por meio de sua fundação de caridade, BeyGOOD.

Berry acessou o Instagram para reunir o apoio dos residentes do sul da Califórnia. “Doei meu armário inteiro”, ela compartilhou em um vídeo, exibindo sapatos, casacos, cobertores e brinquedos infantis. Ele elogiou Stone por liderar a iniciativa e pediu a outros que contribuíssem, dizendo: “Vamos nos unir para ajudar os necessitados”.

A generosa doação de Beyoncé O ícone pop Beyoncé prometeu US$ 2,5 milhões para o recém-lançado Los Angeles Fire Relief Fund por meio de sua fundação de caridade, BeyGOOD. De acordo com o anúncio da fundação no Instagram, o fundo se destina a famílias da região de Altadena/Pasadena que perderam suas casas e a igrejas e centros comunitários que atendem a necessidades imediatas.

Fundada em 2013, a BeyGOOD concentra-se na equidade económica, “apoiando programas mal atendidos e mal atendidos”. O anúncio ocorre após a perda do bangalô da mãe de Beyoncé, Tina Knowles, em Malibu, devido a incêndios florestais. “Era meu santuário, meu lugar sagrado e feliz. Agora não existe mais”, escreveu Knowles no Instagram, expressando também gratidão aos bombeiros pela sua bravura.

Bombeiros lutam contra a intensificação dos incêndios florestais em Los Angeles em meio a perigo iminente Os bombeiros estão a intensificar os esforços para conter os devastadores incêndios florestais em Los Angeles, que já mataram 24 pessoas e destruíram milhares de casas. O Serviço Meteorológico Nacional alerta que ventos fortes, atingindo 65 mph, podem alimentar ainda mais os incêndios, com condições severas previstas para durar até quarta-feira.

Os incêndios em Eaton e Palisades devastaram mais de 62 milhas quadradas, e o incêndio em Eaton está agora contido em um terço. No entanto, as autoridades antecipam que a propagação do fogo poderá piorar com o regresso dos ventos fortes.

Os saques continuam a ser uma preocupação e foram feitas prisões, incluindo duas pessoas se passando por bombeiros. Em resposta, o Governador Gavin Newsom prometeu apoio à reconstrução e emitiu uma ordem executiva para acelerar os esforços de recuperação.

Fonte