A entrada do Palácio de Inverno em São Petersburgo foi fechada após uma ameaça anônima

Como relatório O Telegram Canal do Museu está atualmente organizado como uma auditoria de salas de exposições e edifícios de escritórios.

No entanto, a ameaça anônima não poderia atrapalhar completamente o trabalho do museu. A entrada do complexo principal do museu é organizada via Shuvalovsky Passage (MillionNaya St., 37 / Palace Nab., ​​36).

Hoje, os visitantes com ingressos podem inspecionar o complexo de museus mais importante hoje mais tarde ou em outro dia.

“Vamos informá -lo assim que o eremitério retomarem o trabalho como de costume”, disse o museu em comunicado.