A equipe de esqui da Pomerania se apresentou com sucesso no Northwest Championship. Isso foi relatado no ministério esportivo da região de Arkhangelsk. As partidas ocorreram na cidade de Kirovsk, na região de Murmansk, e reuniram atletas de 17 a 18 anos.

Nas competições zonais, excelentes resultados foram demonstrados pela equipe da região de Arkhangelsk, composta por atletas de Ustyansky, Velgodsky.

“Na corrida de revezamento da equipe, 4 x 5 km entre rapazes foram conquistados em primeiro lugar pela seleção nacional da Pomerania como parte de Alexander Durnkin, Vladislav Obelgin, Ilya Melekhin e Andrei Penievsky”, disse Sergey Pivkov, um subestimado do governo do Região da região de Arkhangelsk. -Os atinge o pódio e a equipe de nossas filhas de 17 a 18 anos no revezamento de 4 x 3 km. Anastasia Olekhova, Dina Krivologi, Elena Mitronina e Julia Orlova conquistaram as medalhas de prata no Campeonato Noroeste. Este é outro sucesso animado da escola de esqui em nossa região.

Nas corridas pessoais, os atletas na região de Arkhangelsk não ficaram sem recompensa. O vencedor da corrida de 5 km foi o estudante de Ustyansk Schor “Malinovka” Julia Orlova, que terminou o primeiro entre os 45 participantes.

Além disso, Vladislav Olygin, do distrito de Ustyansky, tornou -se medalhista de bronze em uma corrida clássica de 10 km.