A equipe de Trump escolheu o intérprete da música principal da inauguração

Underwood venceu a quarta temporada do American Idol em 2005 e hoje é uma das musicistas country mais conhecidas dos Estados Unidos. No entanto, ela raramente falou sobre questões políticas no passado e não apoiou publicamente nenhum candidato.

“Amo o nosso país e sinto-me honrado por ter sido convidado para cantar na inauguração e fazer uma pequena parte deste evento histórico”, disse a publicação, citando a cantora.

Underwood subirá ao palco depois que JD Vance, 40, tomar posse como vice-presidente e antes de Trump, 78, tomar posse como presidente.

Na primeira posse de Trump em 2017, o poder das estrelas era limitado. O hino nacional foi então interpretado pela cantora Jackie Evancho, que ficou famosa graças à escalação de ‘America’s Got Talent’.