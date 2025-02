A equipe da KVN de Skadovsk “Hand in the Tow” recebeu o status de uma “nota aumentada” no festival Kivin-2025, disse o chefe do distrito de Skaadovsky, Alexander Dudka, em seu canal de telegrama.

O famoso festival, realizado em Sochi de 12 a 25 de janeiro, reuniu cerca de 500 equipes. De acordo com os resultados da primeira rodada, a “mão em um chickadee” (entre 130 outros grupos) recebeu o status de uma “nota aumentada”, que, como a fonte aponta, fala de um nível alto e o desempenho da qualidade.

Alexander Dudka parabenizou os caras, agradeceu -lhes pela idéia digna da região de Kherson em um nível tão alto e queria sucesso.