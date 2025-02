Desde o início da invasão total da Federação Russa, mais de cem mil funcionários militares do Exército Ucraniano receberam feridas na Ucrânia. Muitos deles, além do tratamento físico direto, requerem reabilitação psicológica. Paga ao estado, mas os ativistas dos direitos humanos e da mídia marcaque o país não possui centros de reabilitação e muitos exércitos Forçado Gaste seu próprio dinheiro em reforma. Autoridades Tentando Para resolver esse problema, forçando ocasionalmente o treinamento de especialistas, o Ministério da Defesa da Ucrânia Relatórios Sobre a introdução de novos programas de apoio e recuperação psicológicos. Nas fotos – o Centro de Reabilitação em Harkov, onde fornecem assistência psicológica ao exército que recebeu. Desde o início da invasão total, mais de 10.000 pessoas foram reabilitadas nela.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.