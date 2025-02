A “equipe” recebeu dinheiro // o departamento discutiu o início de um novo projeto nacional para o mercado de trabalho

O governo já levou a regiões de quase metade (44%) dos fundos do orçamento federal, designados em 2025 sob o novo projeto nacional “pessoal”, disse Tatiana Golikova, vice -ministra social. Esses fundos irão, entre outras coisas, para resolver o problema de contratar instituições educacionais de pós -graduação, a fim de se repensar que já estão trabalhando para incluir jovens na atividade empreendedora. Os sindicatos e os empregadores consideram o surgimento de um projeto nacional por um fator positivo, mas mostram que vários problemas com o mercado de trabalho (como legislação trabalhista, importações trabalhistas, emprego de sombra) influenciarão indiretamente indiretamente.

Na sexta -feira, Tatiana Golikova realizou a primeira reunião do Comitê do Projeto Nacional “Pessoal” – representantes dos departamentos discutiram os resultados preliminares das primeiras semanas de sua implementação. O financiamento total do projeto nacional do orçamento federal é de 113 bilhões de rublos, incluindo 19,7 bilhões de rublos em 2025. “Todos os acordos com as regiões sobre o fornecimento de subsídios foram concluídos em tempo hábil. O National Project Bureau já é de 43,8%”, disse Tatiana Golikova.

Vamos explicar que “pessoal” são quatro projetos federais, cada um dos quais é dedicado ao acordo de um dos principais problemas no mercado de trabalho russo.

O primeiro Fedroekt é dedicado ao emprego dos últimos graduados (lembre -se, o nível de desemprego nessa categoria de idade é duas vezes mais alto que a média).

O segundo projeto é dedicado ao treinamento vocacional de já trabalhadores – estamos falando de ajuda para mudar a profissão ou adquirir novas habilidades.

O terceiro deve garantir uma diminuição na duração dos danos temporários, uma diminuição nas lesões na produção e uma redução na perda de tempo de trabalho.

Finalmente, o quarto projeto visa envolver jovens em atividades empresariais e criar condições para o desenvolvimento de competências de negócios nele.

Aumentar o estado de todas essas medidas para o nível de um projeto nacional individual é explicado pela situação no mercado de trabalho.

Em 2023-2024, o desemprego atualizou o mínimo histórico várias vezes, reduzindo para 2,3%. A necessidade de empregadores para funcionários permaneceu alta ao longo desse tempo – por exemplo, os especialistas do TSMAKP avaliaram o volume de demanda de trabalho insatisfeita na Federação Russa de 2-2,5 milhões de mãos. De acordo com a previsão deles, o desequilíbrio da demanda e da demanda permanecerá no mercado de trabalho russo por pelo menos alguns anos.

Em 2035, o excedente dos graduados da Universidade seria de aproximadamente 2,7 milhões de pessoas, enquanto a graduação de faculdades e escolas, pelo contrário, não seria suficiente – seu déficit foi estimado em 3,6 milhões (ver Kommersant em 18 de junho de 2024.) .

De acordo com Marina Moscou, diretora administrativa da Parceria Trabalhista e Social da RSPP, os empregadores como um todo consideram o projeto nacional “pessoal” como uma iniciativa importante. “Esperamos que ele conecte o mercado de trabalho e o sistema educacional russo e permita que os especialistas mais responsáveis ​​pela solicitação das empresas”, disse Marina Moscou. Ao mesmo tempo, segundo ela, o potencial significativo para resolver a demanda e a demanda por mão -de -obra está fora das esferas nas quais o projeto nacional está focado. “É necessário revisar algumas regras da legislação trabalhista, a fim de abordar a questão da importação do trabalho do exterior”, disse ela.

“A equipe do país está realmente faltando, então deve haver iniciativas governamentais nessa área”, diz Igor Kovalchuk, presidente do Comitê Executivo da Confederação Trabalhista Russa. Ao mesmo tempo, segundo ele, os principais problemas do setor trabalhista que os sindicatos veem, o projeto nacional praticamente não afeta. “Antes de tudo, é um aumento no emprego das sombras, bem como emprego que não é fornecido com o volume necessário de garantias sociais. A segunda é a insuficiência de aumentar os salários da maneira real de diferentes categorias de trabalhadores “, diz Igor Kovalchuk.

Anastasia manuilova