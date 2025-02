A equipe da Zâmbia tem a 87ª linha da classificação da FIFA. O sucesso mais importante das “balas de cobre” é uma vitória na Copa das Nações Africanas de 2012.

Não há jogadores de futebol que seriam bem conhecidos pelo público em geral na atual composição da seleção da Zâmbia. O que não pode ser dito sobre o mentor israelense do Grant Avraam, que uma vez substituiu o português José Mourinho no Chelsea de Londres e também trabalhou com as equipes nacionais de Israel e Gana.

A Nigéria em um cartão de futebol mundial ocupa um lugar muito mais perceptível. Devido a “Superorlov”, a Copa Africana venceu. Dos últimos oito campeonatos mundiais, no entanto, os nigerianos perderam apenas dois, incluindo o último – em 2022. Será difícil para eles chegarem à Copa do Mundo de 2026: em quatro jogos da fase atual das qualificações, eles não têm vitória. Na classificação da FIFA Superorly ainda mais baixa (34ª linha contra a 44ª). Ao mesmo tempo, a composição contém jogadores muito fortes, como os atacantes de Atalanta Aemol Lukman e o Bayer Victor Bonifas alemão.

A equipe russa está jogando pela primeira vez com a Zazbia e a Nigéria. Mas com a Rússia Branca (98º lugar no ranking da FIFA), já coletamos cinco reuniões complicadas. Três deles venceram os russos, um empate foi incluído em mais dois.

Em contraste conosco, a equipe de inteligência não é removida dos torneios internacionais. Em particular, Buren participará da seleção européia da Copa do Mundo de 2026.