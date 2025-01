A equipe se tornou a fonte de infecção em massa em um sanatório no território de Krasnoyarsk

Um estudo de amostras colhidas de funcionários do setor de alimentação mostrou a presença de norovírus do segundo genótipo em três pessoas, relatado hoje no departamento de supervisão.

Assim, os especialistas acreditam que a causa da emergência foi o incumprimento do regime de desinfecção e a violação das regras de higiene pessoal. Esses fatores levaram à contaminação de pratos prontos para consumo com o patógeno durante seu preparo e distribuição.

O incidente no sanatório ficou conhecido há poucos dias: na noite do dia 16 de janeiro, surgiram informações sobre um surto da doença. No dia seguinte, o Ministério Público regional publicou dados de 47 doentes. Segundo Rospotrebnadzor, a partir de 21 de janeiro, todos os pacientes internados receberam alta hospitalar.

Acrescentemos que o chefe do Comitê de Investigação da Rússia solicitou um relatório à filial regional da agência sobre o processo criminal iniciado em conexão com a infecção em massa.