Durante o festival, as crianças em idade escolar ficaram mergulhadas na cultura chinesa através de canções e danças tradicionais realizadas por estudantes de escolas de arte. Os convidados do feriado participaram das masterclasses em caligrafia, cortando de papel, pintura e até um videogame “Black Myth: Ukun”. Todos poderiam experimentar o chá chinês -oooolong e doces tradicionais.

O diretor do campus em Skolkovo Stuart MacPherson enfatizou que uma estreita cooperação com a embaixada chinesa cria mais oportunidades para o desenvolvimento de todos os alunos. Segundo ele, muitas crianças de famílias chinesas agora estão trabalhando na escola, para quem é importante criar um ambiente cultural favorável. Outras crianças em idade escolar, como MacPherson observou, dirigem o festival “para uma profunda compreensão do charme único das civilizações mundiais”. O feriado será uma continuação dos três princípios da Escola Internacional de Cambridge – “Care”, “Study”, “Cooperation”.

O professor de matemática de Michael Michael disse à RG que eles geralmente realizam esses eventos. Ele observou que muitas crianças em idade escolar vieram de outros países e que não querem perder contato com sua cultura indígena.

O ministro autorizado da embaixada chinesa na Rússia, Chan Suyhun, compartilhou que o festival adquire um significado especial no contexto do ano das relações russas-chinesas, que simboliza estreita cooperação e intercâmbio cultural entre os dois países.

“É gratificante ver como Moscou, que é decorada no estilo chinês, compartilha a alegria deste feriado. Ela expressou a confiança de que esses eventos contribuirão para fortalecer os laços russos-chineses.

Lembrete, encomendado pelo Presidente da Federação Russa Vladimir Putin, 2024-2025. explicou o ano transversal da cultura da Rússia – China.