"A escuta telefônica que acabou com nossa amizade": o que Baldini disse sobre Fiorello

Aos 65 anos, a vida tem um peso diferente de quando você tem apenas 30, principalmente se uma odisséia como a que ele viveu aconteceu no meio Marco Baldini, palestrante histórico e ex-parceiro de rádio de Fiorello o que ele admitiu em entrevista a Renato Franco do Corriere della Sera. “No período áureo ganhei quase um milhão de euros por ano, cerca de 800 mil. Até hoje ainda me surpreendo por terem me pago tanto para ser um idiota. Agora eles olham para mim com razão e com desconfiança. Com o passado que tive e o que foi escrito sobre mim, as pessoas não pensam duas vezes, mas vinte vezes em me ajudar. E no final dizem que não… Quando chego a este ponto não culpo ninguém, o erro foi meu e para me proteger de um problema pior com o meu advogado criamos a história do jogo compulsivo que é a única foi uma brecha.”

Esta confissão de Baldini só virá em 2022: “Nunca estive lá viciado em jogos de azarera um disfarce para problemas mais sérios. Eu acabei em uma quadrilha criminosa. Ganhei quantias exorbitantes graças a algumas pessoas que, depois de dois anos, tiveram que investir uma quantia maior para construir um complexo imobiliário de casas de luxo.” Da riqueza à miséria para Baldini, que não esconde: “Já fiz a maior parte agora, com Fiorello: graças a O Maior Espetáculo, depois do fim de semana ultrapassamos os 13 milhões de telespectadores. Hoje consigo sobreviver, disponibilizo o que sei fazer. Uma vez por semana estou na TV Lazio, com Morena Rosini, a cantora. de Leite e Café, que, se você disser ex-vocalista do Milk and Coffee, fica chateado: hospedamos o Vizi Capitale, uma pequena sala onde ficam várias pessoas. E depois trabalho na Rádio Roma Sound, onde gosto de fazer minhas bobagens de sempre. Com essas coisinhas, ganho um pequeno salário que me permite morar com minha família.”

Relações com Fiorello? “De vez em quando conversamos, mas apenas uma vez reunião com ele é impossível. E eu estava errado. Houve um tempo em que não tive contato com o mundo, vivi em condições muito precárias, até dormi no carro e cometi erros imperdoáveis. Ele esperou muito por mim, e quando viu que não tinha mais gordura, disse chega.” Uma interceptação foi fatal para o rompimento do relacionamento: “Eu estava louca, estava conversando com um homem que me pediu dinheiro cedo , fomos interceptados e Fiore insultadomas eu poderia ter ofendido meu pai, minha mãe, minha irmã… poderia ter ofendido qualquer um, porque tinha perdido o controle. Cometi um grande erro, usei palavrões (entre outras coisas, ele disse que não lhe pagava o suficiente e que ‘as pessoas ao seu redor levavam as migalhas’, ed.), e naquele momento alguém acha difícil, com razão confiar naqueles que falam sobre você de uma certa maneira.”

E agora? “Não penso no passado nem no futuro, penso no presente. Estou pensando em criar bem meu filho Leonardo, há muitas restrições financeiras, mas meu companheiro – que é 26 anos mais novo que eu – é minha tábua de salvação.” Nenhum reality show no horizonte: “Não posso aparecer de manhã enquanto tomo banho no Big Brother. Na Ilha das Celebridades, se eu tivesse o azar de pular do helicóptero, bateria na única pedra do oceano.