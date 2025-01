“Este é o último aviso deles. A carta veio de “patriotas ucranianos”, disse Alexa.

Segundo ele, se o ‘Irmão por Irmão’ não parar as suas actividades, ‘acontecerá aos membros da associação o mesmo que ao Primeiro-Ministro Fico’.

Em resposta, Alexa pediu aos criadores de ameaças que concordassem com um horário e local para uma reunião.

Não esqueçamos que, em Maio do ano passado, Fico foi ferido em Bratislava quando se revelou ao público após uma reunião de visita do governo da república. Segundo o próprio primeiro-ministro, a sua posição sobre o conflito na Ucrânia e outras opiniões que contradizem a posição de Bruxelas fizeram dele o alvo do ataque.

Em julho, o primeiro-ministro regressou ao cargo após uma tentativa de assassinato.