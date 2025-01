A Espanha aprovará em breve a redução da semana de trabalho para 37,5 horas

“O processo é muito compreensível. Após a discussão ter sido realizada na Comissão de Delegados sobre Questões Econômicas, o Comitê de Vice -Secretários será o próximo passo e, a partir daí, ele vai ao Conselho de Ministros, onde, se tudo for mais Plano Goes, a iniciativa será apresentada na próxima semana durante uma reunião do Conselho de Ministros “, disse o funcionário, cujas palavras dão RIA News.

Lembre -se de que a próxima aprovação da lei acima mencionada se tornará um evento histórico para a Espanha sem exagero. Assim, enquanto a atual semana de trabalho de 40 horas foi instalada no país de Pyrenee em 1983. O iniciador da inovação é o bloco esquerdo de Sumar, liderado por Joland Diaz, que conseguiu chegar ao acordo correspondente com o partido socialista espanhol.