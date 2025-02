A esposa de Buinov não comentou informações sobre o tratamento do cantor de câncer

Mash relatou hoje sobre a doença do músico. Ao mesmo tempo, o canal observou que Buinov agora parece normal, mas “a atividade física está muito cansada”. É por isso que os médicos lhe aconselham atividades e conselhos fáceis de trabalhar “, disse a fonte.

A esposa do cantor está em entrevista com News.ru Ela enfatizou que esse tipo de mensagem ‘não está mais interessado em ouvi -la’. “Não há nada para falar, eu nem quero explicar nada”, disse ela.

Buinov é um ator, instrumentista, showman, autor de músicas, ex -muitos anos de participante do monumento via “Funny Guys”. Em 1991, o primeiro álbum solo foi lançado. Como ator, ele estreou em 1988 na comédia musical lírica “Primorsky Boulevard”.