A esposa de Steve Jobs, Laurene Powell, chega ao Kailashanand Giri Maharaj Ashram em Prayagraj antes de Mahakumbh: vídeo

A esposa do cofundador da Apple, Steve Jobs, Laurene Powell, que estava na Índia para o Mahakumbh 2025, chegou ao ashram Kailashanand Giri Maharaj em Prayagraj, em Uttar Pradesh, antes do evento histórico. Um vídeo de Laurene Powell Jobs chegando ao ashram de Kailashanand Giri Maharaj apareceu nas redes sociais.

No início do dia, Laurene Powell Jobs visitou o templo Kashi Vishwanath em Varanasi com Kailashan e Giri Maharaj de Niranjani Akhara. “Hoje viemos a Kashi para orar a Mahadev para que o Kumbh seja concluído sem qualquer obstáculo. Vim aqui para convidar Mahadev”, disse Kailashan e Giri Maharaj.