A esposa de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, participará do Mahakumbh 2025 em Prayagraj

Laurene Powell Jobs, viúva do falecido cofundador da Apple, Steve Jobs, participará do Prayagraj Mahakumbh 2025, de acordo com Swami Kailashan e Giri Ji Maharaj, seu mentor espiritual.

Falando sobre sua visita, Swami Kailashanand disse: “Ela virá visitar seu Guru aqui. Nós a chamamos de Kamla e ela é como uma filha para nós. “Esta é a segunda visita deles à Índia e todos são bem-vindos no Kumbh.”

O Mahakumbh é um dos maiores encontros espirituais do mundo e atrai milhões de devotos e visitantes de todo o mundo.