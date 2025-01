A esposa de Steve Jobs ‘quer ingressar no Sanatan Dharma’: Swami Kailashanand Giri revela que ‘ela não come alho nem cebola’

Laurene Powell Jobs, esposa do falecido ex-CEO da Apple, Steve Jobs, tem passado os últimos dias no Maha Kumbh em Prayagraj. Profundamente influenciada pelos ensinamentos hindus, Powell Jobs expressou o seu desejo de abraçar o Sanatan Dharma e aprender as suas tradições, de acordo com o seu líder espiritual e guru, Swami Kailashanand Giri, que partilhou a notícia na sexta-feira.

“Começamos no dia 14 de janeiro, no Makar Sankranti, às 22h10. Há um ano, em 18 de fevereiro, ele foi nomeado Kamala e recebeu um ‘Gotra’… Ele havia atingido o auge do materialismo. Agora ele quer se juntar ao Sanatan Dharma e aprender sua tradição juntando-se ao seu Guru. Ela é calma, simples e não arrogante. Ela permaneceu no ‘Shivir’ por 4 dias como uma devota comum… Cerca de 50 servos pessoais e funcionários vieram com ela em dois grandes aviões… Ela é uma vegetariana pura; ela não come alho ou cebola…” disse Swami Kailashan e Giri.

Com o início do Maha Kumbh na segunda-feira, devotos de toda a Índia e de todo o mundo reuniram-se no Triveni Sangam em Prayagraj para participar do primeiro Amrit Snan (imersão sagrada) por ocasião do Makar Sankranti na terça-feira.

Os devotos, tanto indianos como estrangeiros, mergulharam na tradição sagrada, contribuindo para o maior encontro espiritual do mundo. A atmosfera ao redor do Triveni Sangam estava repleta de devoção à medida que peregrinos estrangeiros se juntavam à energia espiritual do Mela.

Devotos estrangeiros de várias partes do mundo reuniram-se para cantar bhajans, misturando-se com a atmosfera devocional. Eles cantaram ‘Om Jai Jagdish Hare’ e ‘Mahishasura Mardini Stotram’, acrescentando suas vozes às canções sagradas da reunião.

Em Sangam, milhões de peregrinos de todo o país, representando diferentes castas, classes e línguas, participam da antiga tradição dos Kalpavas. Ricos ou pobres, comerciantes ou funcionários, homens, mulheres ou transexuais, todos esquecem as suas diferenças e unem-se no espírito de devoção, tomando um banho sagrado na confluência.

Maa Ganga e Mahakumbh não fazem distinções: acolhem todos, desde moradores urbanos a peregrinos rurais e pessoas de Gujarat, Rajasthan, Caxemira, Kerala e outros lugares. Durante séculos, esta tradição de unidade e igualdade foi mantida nas margens do Sangam, que simboliza a essência eterna do Sanatan Dharma. O Prayagraj Mahakumbh é o exemplo máximo de um festival que incorpora unidade, igualdade e harmonia, exibindo o espírito de inclusão e unidade na sua forma mais pura.

