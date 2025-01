A esposa de Vinod Kambli faz uma grande revelação sobre por que pediu o divórcio: ‘Pensei em ir embora, mas…’

O ex-jogador de críquete indiano Vinod Kambli voltou às manchetes, quase um mês depois de ter sido levado ao hospital em estado crítico, mas desta vez foi sua esposa quem compartilhou alguns detalhes interessantes. A esposa de Vinod Kambli, Andrea Hewitt, revelou que pensou em se divorciar em determinado momento, mas acabou decidindo ficar e apoiá-lo.

A ex-modelo Andrea Hewitt forneceu informações sobre a vida pessoal do lendário atleta após sua recente grave crise de saúde. Pela primeira vez, Andrea Hewitt falou sobre seu relacionamento tenso com o veterano batedor canhoto e como ela superou os desafios. Vinod Kambli lutou contra o vício do álcool, pelo qual passou por reabilitação pelo menos 14 vezes.

Discutindo seu relacionamento turbulento com Suryanshi Pandey em seu podcast, Andrea revelou que decidiu deixar Kambli e até pediu o divórcio, mas desistiu. O jogador de críquete se casou com sua segunda esposa, Andrea Hewitt, em 2006, após um casamento fracassado com Noella Lewis. Foi uma cerimônia privada em um tribunal civil.

Andrea Hewitt citou os desafios de saúde de Kambli que a fizeram mudar de ideia. Enfatizando seu compromisso em apoiá-lo em momentos difíceis, ela disse: “Uma vez pensei sobre isso (romper). Mas percebi que ficaria indefeso se deixasse. Ele é como uma criança e isso me machuca. Isso me deixa preocupado. “Eu nem deixaria um amigo, e obviamente é mais do que isso.”

Compartilhando suas lutas, Andrea Hewitt disse: “Lembro que houve momentos em que eu me afastava. Mas aí você ficaria preocupado: ele comeu ou não? Ele está na cama corretamente? Tudo bem? Então eu tive que verificá-lo e entenderia que ele precisava de mim.”

O ponto de viragem no seu casamento de 17 anos ocorreu em fevereiro de 2023, quando Andrea abordou a polícia para apresentar uma queixa contra Kambli, acusando-o de violência doméstica. O ex-jogador de críquete teria jogado uma frigideira de cozinha embriagado, causando um ferimento na cabeça de Andrea.

Admirando a compreensão do filho, Jesús Christiano Kambli, sobre a situação, Andrea disse: “Meu filho Cristiano entendeu tudo, não me incomodou em nada, ele entendeu todas as emoções no meu rosto”. Além disso, ela explicou que seu filho a ajudou muito durante os momentos difíceis, quando eles foram apanhados pelas dificuldades de saúde de Kambli.

