A esposa pode reclamar alimentos apesar de não viver com o marido: Supremo Tribunal

Numa decisão importante, o Supremo Tribunal decidiu que pode ser concedido a uma mulher o direito de receber alimentos do seu marido, mesmo depois de ter violado o decreto de coabitação com o seu cônjuge, se ela tiver razões válidas e suficientes para recusar viver com ele. .

Uma bancada composta pelo Chefe de Justiça Sanjiv Khanna e pelo Juiz Sanjay Kumar resolveu a disputa legal sobre a questão de saber se um marido, que obtém um decreto de restituição dos direitos conjugais, está absolvido de pagar alimentos à sua esposa nos termos da lei se sua esposa se recusar a cumprir com isto. pelo referido decreto e retorno ao domicílio conjugal.

O tribunal disse que não pode haver uma regra rígida e rápida a este respeito e que deve depender invariavelmente das circunstâncias do caso.

Ele disse que a questão de saber se o incumprimento de um decreto de restituição dos direitos conjugais por parte de uma esposa seria, por si só, suficiente para negar a sua manutenção, devido à Secção 125 (4) do CrPC, foi abordada por vários tribunais superiores, mas há não há opinião consistente. próximos, pois suas opiniões eram variadas e contraditórias.

Depois de analisar vários acórdãos dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal, o tribunal afirmou: “Portanto, a preponderância do pensamento judicial pesa a favor da defesa do direito da esposa à pensão alimentícia ao abrigo da secção 125 do CrPC e da mera aprovação de um decreto para a restituição de direitos conjugais”. direitos por parte do marido e a não observância dos mesmos pela esposa não seriam, por si só, suficientes para atrair a desqualificação ao abrigo da Secção 125(4) CrPC.”

O tribunal disse que dependeria dos factos de cada caso individual e teria de ser decidido com base no material e nas provas disponíveis, se a esposa ainda tinha motivos válidos e suficientes para recusar viver com o marido, apesar de tal decreto. .

“Não pode haver nenhuma regra rígida e rápida a este respeito e deve depender invariavelmente dos factos e circunstâncias distintos apresentados em cada caso particular.

“Em qualquer caso, a decretação de restituição dos direitos conjugais garantidos pelo marido, juntamente com o seu incumprimento por parte da mulher, não determinaria de imediato nem o seu direito aos alimentos nem a aplicabilidade da inabilitação prevista no artigo 125.º, n.º 4º, do CrPC”, afirmou.

O tribunal emitiu o pronunciamento oficial, no caso de um casal separado de Jharkhand, que se casou em 1º de maio de 2014, mas se separou em agosto de 2015.

O marido moveu o tribunal de família de Ranchi para a restauração dos direitos conjugais e alegou que ela deixou a casa matrimonial em 21 de agosto de 2015 e não voltou depois disso, apesar dos repetidos esforços para trazê-la de volta.

A sua esposa, na sua petição escrita perante o tribunal de família, alegou que foi submetida a tortura e agonia mental pelo seu marido, que exigiu um dote de 5 lakh de rupias pela compra de um veículo de quatro rodas.

Ela alegou que ele teve casos extraconjugais e ela sofreu um aborto espontâneo em 1º de janeiro de 2015, mas seu marido não foi vê-la em seu local de trabalho.

A esposa afirmou ainda que estava disposta a regressar à sua casa matrimonial com a condição de poder utilizar a casa de banho da casa, uma vez que não lhe foi permitido fazê-lo antes, e que também deveria poder utilizar um GPL. fogão para preparar os alimentos, pois tinha que ser feito com lenha e carvão.

O tribunal de família, em 23 de março de 2022, emitiu um decreto para a restituição dos direitos conjugais, ao mesmo tempo que referia que o marido queria viver com ela.

No entanto, a esposa não cumpriu o decreto e, em vez disso, entrou com pedido de pensão alimentícia na vara de família.

O tribunal de família ordenou que seu ex-marido pagasse alimentos de Rs 10.000 por mês à esposa.

O marido posteriormente contestou a ordem perante o Tribunal Superior de Jharkhand, que concluiu que a sua esposa não tinha regressado à casa conjugal, apesar do decreto de restituição dos direitos conjugais, que ela não tinha optado por contestar através de recurso.

O tribunal superior decidiu que a esposa não tinha direito à pensão alimentícia. Prejudicada com a ordem, a esposa contestou-a no tribunal superior, que decidiu a seu favor.

O tribunal superior disse que o tribunal superior não deveria ter dado tanta importância ao referido acórdão e às suas conclusões.

Afirmou que o facto de não lhe ser permitido utilizar a casa de banho da casa ou ter instalações adequadas de cozinha na casa conjugal, factos que foram aceites no procedimento de regresso, são mais um indício dos seus maus-tratos.

“Consequentemente, o recurso é permitido, anulando a sentença datada de 4 de agosto de 2023 proferida pelo Tribunal Superior de Jharkhand em Ranchi em…”, disse o tribunal.

Acrescentou que a ordem do tribunal de família datada de 15 de fevereiro de 2022 foi confirmada e restabelecida e orienta o marido a pagar Rs 10.000 à ex-mulher.

“Essa manutenção seria exigível a partir da data de apresentação do pedido de manutenção, 3 de agosto de 2019. Os atrasos de manutenção serão pagos em três parcelas iguais…”, afirmou.