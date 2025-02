À esquerda explica a guerra aos EUA: Schlein-Conte, as declarações malucas contra Donald Trump

Pietro senaldi 20 de fevereiro de 2025

Na melhor tradição do Maniamunzia e dos Jogos. De Enrico Letta a Elly Schlein, de Nicola Fratoianni a Giuseppe Conte, a esquerda declara a guerra, em nome da Europa, aos Estados Unidos e afirma que Giorgia Meloni o fará. O campo progressivo, Largo d ‘ -AT Ambitions e estreito de pontos de vista, primeiro certifica autonomamente a ruptura definitiva entre Bruxelas e Washington e depois pede ao Presidente do Conselho que vá ao Parlamento para explicar se ele estava com os EUA ou com a UE. Esses são tempos difíceis, estamos em um ponto de virada decisiva, é o argumento, urgentemente esclarecido.

Nossa oposição, de fato única, é realmente única, em vista do fato de que, direita e esquerda, dos outros 26 estados membros da União não têm essas reivindicações contra seus respectivos governos. Como prova de que, para a empresa de turismo mencionada acima, isso não importa o interesse da Itália, ainda menos que o da Europa: o objetivo é apenas colocar o primeiro -ministro em dificuldade, forçá -lo em um determinado momento em um determinado momento para equilibrar , espero que ele espere cometer um erro ao pendurá -lo; E pelo interesse nacional que bate … brincar com fogo, esperando que o fogo explodisse.



Se apaixonar pelo governo

Existem muitos piromaníacos. O Secretário Dem convida a Giorgia a “escolher entre o chapéu de Donald Trump e a camisa européia” e bate os punhos na mesa para pedir a presença da União e também da ONU (a organização onde o invasor de Putin, com a China democrática, permanentemente , um membro do Conselho de Segurança) está em negociações de paz na Ucrânia. E enquanto sua própria reprovação Meloni a Meloni “a presença repentina no OED de Trump” (Giuseppe Protenzano), Schlein lança o enésimo plano de dívida: 800 bilhões por ano para a autonomia estratégica da UE. Ele sugere a “próxima geração”, em homenagem às gerações futuras, nossos filhos e netos, que precisam pagar de volta. Como de costume, o líder do Partido Democrata é fraco em contraproposals: qual é o projeto de paz que a Europa desenvolveu nesses três anos, que o porta -voz está, com algumas forças em campo prontas para defender Kiev, qual é a localização do Dem e links na política externa e na guerra? Não é seu antecessor do Nazarner, o arquiteto da derrota de DEM de 2018 e outros desastres: “Trump deve ser interrompido”, ele escreve como membro responsável do Jacques Delors Institutes de Paris, Berlim e Bruxelas (Roma não, CA VA, VA Sans dizem), apele a “uma resposta” contrawashington.

Para o ex -primeiro -ministro “a escolha do sindicato é entre decaimento e sobrevivência”. Boa coragem, visto quanto, ele e seu partido, contribuíram para o declínio, para apoiar Bruxelas na obsessão de regular tudo, não incentiva o desenvolvimento tecnológico e segue o maior talibã e a linha chinesa da economia verde gratuitamente, se Ele o próprio Mario Draghi culpou o mais recente alguns dias atrás. Ficar em silêncio sobre os projetos progressistas da islamização do antigo continente, bombeados pela cultura de vigília, capazes de permitir que a cultura ocidental colapse em seu berço dentro de algumas gerações. Testacoda de Grillini absoluto: eles também, como o Dem, querem que o primeiro -ministro atacasse os Estados Unidos no Parlamento, mas depois chamam toda a oposição contra um evento “contra a Europa da guerra e os cortes”. Posição e contradições semelhantes às da aliança verde e de esquerda. A onipresente Nicola Fratoianni acusa, por um lado, a união de ter “um desastre impressionante” na frente ucraniana e rejeita a linha que foi mantida desde o início do conflito sem atração, onde “a capacidade de permanecer como protagonista”, Mas, por outro, ele pede que Meloni seja forte em “A agressão ao futuro da UE”, que, segundo ele, ele próprio No entanto, com problemas. Mas o que o governo deve explicar? Se ele tem dúvidas, a esquerda pergunte ao presidente da República, cuja confiança cegamente, e que ele disse ontem que “a posição da Itália sempre foi muito clara: respeito pelo direito internacional e soberania de todos os Estados”. Além disso, Meloni ficou muito claro: não há uma escolha alternativa a fazer, estamos nos EUA e na Europa, porque sem cooperação com a América Europa, como visto na mesa de Emmanuel Macron, é pouco; De fato, não existe.





Decepções de Macron

Em suma, estamos lutando com o usual anti-italiano e pró-frerantoso à esquerda, que, para não seguir o meio-direito, foge em Paris e finge que o ELISA não faz os interesses da UE, mas de si mesmos. Os presidentes entenderam que a liderança de Ursula von der Leyen é muito fraca e que há um vazio em Bruxelas, então tente ocupá -lo desconfortável. A Itália e a União, que não são chamados por Trump a ser uma guerra fratricida transatlântica, mas para um exame do ensino médio. Esperando para aumentar os custos de defesa militar para contar a Europa, ele deve pelo menos tentar ter uma posição clara. O improvisado Macronian mostra que não o possui e, portanto, se ela estiver sentada na mesa da paz, isso complicam as coisas. Meloni, com von der Leyen, é o único que pode levar Bruxelas a uma síntese. Em relação aos vínculos locais, ele se leva ao perdedor de Macron, e garantirá que isso nunca estará em todas as mesas de paz.